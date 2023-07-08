شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين مهددون بالغياب عن الأهلى بالقمة قبل لقاء الاتحاد.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى مع دقات السابعة مساء اليوم السبت ضيفًا ثقيلاً على نظيره الاتحاد السكندري على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ويفصل المارد الأحمر عن التتويج الرسمي بالدوري خمسة نقاط لذا يرغب في إضافة ثلاثة نقاط الليلة لبنك رصيده في المسابقة على حساب زعيم الثغر قبل خوض مباراة القمة أمام الزمالك الخميس المقبل.

يدخل 7 لاعبين من الأهلي مباراة الاتحاد السكندري وهم مهددون بالغياب عن مباراة الزمالك، حال تلقي بطاقة صفراء، لوجود بطاقتين صفراوتين سابقتين في رصيدهم.

وتضم القائمة كلاً من محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أليو ديانج، مروان عطية، محمود عبدالمنعم "كهربا".

منح السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى 7 من لاعبيه تعليمات خاصة قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري بضرورة الابتعاد عن الاعتراض على قرارات حكم المباراة بجانب تفادى الاحتكاكات القوية مع المنافس التى من شأنها زيادة فرص حصولهم على الانذار الثالث وبالتالى الغياب عن القمة.