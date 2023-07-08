شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل مواجهة فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة النادي المصري صرف جميع المستحقات المتأخرة للاعبين، كما صرف المصري أيضًا مكافآة خاصة للاعبين والجهاز الفني بعد الفوز على حرس الحدود والتأهل لربع نهائي كأس مصر، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام فاركو في الدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة فاركو، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غدًا الأحد ضمن منافسات الدوري العام، حيث يأمل المصري في مواصلة انتصاراته للاحتفاظ بالمركز الخامس في المسابقة.

يعيش النادي المصري تحت قيادة مديره الفني ميمي عبد الرازق، حالة من التألق في المباريات الأخيرة، حيث تحينت نتائج الفريق بشكل ملحوظ ليتقدم إلى المركز الخامس برصيد 44 نقطة في جدول مسابقة الدوري.

وتغلب النادي المصري على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مثيرة بدور الـ 16 في كأس مصر، حيث تقدم حرس الحدود أولاً ثم تعادل المصري، قبل أن يعود الحدود إلى التقدم ويتعادل الفريق البورسعيدي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، وامتدت المباراة إلى أشواط إضافية نجح خلالها المصري في حسم اللقاء لصالحه.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 .

وبات يفصل الفريق البورسعيدي 6 نقاط فقط عن حسم المركز الخامس في ظل المنافسة الشرسة بين عدد من الفرق على هذا المركز وخاصة المقاولون العرب صاحب المركز السادس برصيد 43 نقطة.

ويتبقى للمصري 3 مباريات، بينما يتبقى للمقاولون العرب مباراتين، ويحتاج الفريق البورسعيدي إلى الفوز في مباراتين فقط لحصد 6 نقاط والوصول إلى النقطة 50 لحسم صراع المركز الخامس، وهي النقطة التي لن يستطيع المقاولون العرب الوصول إليها حال فوزه بالمباراتين المتبقيتين له في الدوري.