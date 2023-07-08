كشف حساب ميكالى مع المنتخب الأولمبى قبل مواجهة المغرب فى نهائى أفريقيا الليلة

ونجح البرازيلي روجيرو ميكالي في فرض أسمه في تاريخ الكرة المصرية بعد نجاحه في قيادة المنتخب للتأهل لأوليمبياد باريس 2024.

وخاض ميكالي مع منتخب مصر 17 مباراة ما بين رسمية وودية نجح في الفوز في 10 مباريات والتعادل في 7 ولم يتلقي أي هزيمة.

كما نجح منتخب مصر الأوليمبي تحت قيادة ميكالي في تسجيل 17 هدف واستقبل مرماه 4 أهداف فقط.

المنتخب المصري شق طريقه للنهائي بعدما تغلب على غينيا بهدف دون رد في المربع الذهبي ، بينما تأهل منتخب المغرب للنهائى بالفوز على نظيره المالى بركلات الترجيح.

المباراة التي أقيمت بملعب طنجة، شهدت تسجيل المنتخب المصري هدفا مبكرا بعد مرور 9 دقائق عن طريق محمد شحاتة.

بهذا الفوز، ضمن منتخب مصر التواجد في أولمبياد باريس بعد الوصول للمباراة النهائية للبطولة الأفريقية.

وكان منتخب مصر قد تصدر ترتيب المجموعة الثانية التي ضمت إلى جواره منتخبات النيحر ومالي والجابون، برصيد 7 نقاط، وجاء منتخب مالي وصيفًا بـ6 نقاط.