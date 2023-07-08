شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لا يعرف الخسارة أمام فيوتشر قبل لقاء الليلة فى الدورى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك وفيوتشر باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

تعد مباراة الليلة هي الرابعة بين الزمالك وفيوتشر، حيث التقى الفريقان في 3 مباريات قبل لقاء الليلة، حقق الفارس الأبيض الفوز فيها، حيث فاز فى اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما فاز فى اللقاء الثانى بهدف دون رد وفاز فى اللقاء الثالث والأخير بهدفين مقابل هدف.

وتشهد مباراة فيوتشر والزمالك منافسة من نوع خاص بين الفريقين، حيث يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 58 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 56 نقطة، ويتبقى للفريق الأبيض مباراة مؤجلة أمام الأهلى، ومن المقرر أن تحسم مواجهة فيوتشر والزمالك، صاحب المركز الثالث قبل نهاية الموسم الجاري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعدما خاض 31 جولة، حيث فاز الزمالك في 16 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 15 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.