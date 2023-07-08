شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 11 لاعباً عن الأهلى أمام الاتحاد السكندرى الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، السبت، مباراة مهمة أمام الاتحاد السكندري في اللقاء المؤجل من الجولة 21 لبطولة الدوري والتى ستقام باستاد برج العرب بالإسكندرية، ويفصل المارد الأحمر عن التتويج الرسمي بالدوري خمسة نقاط لذا يرغب في إضافة ثلاثة نقاط الليلة لبنك رصيده في المسابقة على حساب زعيم الثغر قبل خوض مباراة القمة أمام الزمالك الخميس المقبل.

ويغيب عن الأهلى في مباراة الليلة، أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى وعمرو السولية للإصابة، وأيمن أشرف وشادى حسين لأسباب فنية، وحمدى فتحى وبرونو سافيو للرحيل عن النادى، ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء للتواجد مع المنتخب الأوليمبى فى كأس أفريقيا.

ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 72 نقطة، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 28 مباراة حقق الفوز فى 22 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ52هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر 13 مرة وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 37 هدف.

وحقق الأهلى الفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد في أخر ظهور بالدوري فيما تعادل زعيم الثغر مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق.