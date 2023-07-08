شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق يحذر لاعبى المصرى من انتفاضة فاركو مع المدرب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ميمي عبد الرازق، المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع اللاعبين، على هامش استعدادات الفريق لمواجهة فاركو بالدوري، حذرهم خلالها من انتفاضة الفريق البرتقالي تحت القيادة الفنية لمدربه الجديد، حيث يسعى لاعبو فاركو لتقديم أفضل ما لديهم لكسب ثقة المدرب الجديد أمام المصري.

وأعلن فاركو التعاقد مع المدرب البرتغالي برونو روماو لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، وكان نادى فاركو قد أعلن الاتفاق مع المدير الفني طارق العشري على إنهاء التعاقد بموافقة الطرفين بالتراضي.

ويستعد النادي المصري لمواجهة فاركو، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الأحد ضمن منافسات الدوري العام، حيث يأمل المصري في مواصلة انتصاراته للاحتفاظ بالمركز الخامس في المسابقة.

يعيش النادي المصري تحت قيادة مديره الفني ميمي عبد الرازق، حالة من التألق في المباريات الأخيرة، حيث تحينت نتائج الفريق بشكل ملحوظ ليتقدم إلى المركز الخامس برصيد 44 نقطة في جدول مسابقة الدوري.

وتغلب النادي المصري على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مثيرة بدور الـ 16 في كأس مصر، حيث تقدم حرس الحدود أولاً ثم تعادل المصري، قبل أن يعود الحدود إلى التقدم ويتعادل الفريق البورسعيدي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، وامتدت المباراة إلى أشواط إضافية نجح خلالها المصري في حسم اللقاء لصالحه.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 .

وبات يفصل الفريق البورسعيدي 6 نقاط فقط عن حسم المركز الخامس في ظل المنافسة الشرسة بين عدد من الفرق على هذا المركز وخاصة المقاولون العرب صاحب المركز السادس برصيد 43 نقطة.

ويتبقى للمصري 3 مباريات، بينما يتبقى للمقاولون العرب مباراتين، ويحتاج الفريق البورسعيدي إلى الفوز في مباراتين فقط لحصد 6 نقاط والوصول إلى النقطة 50 لحسم صراع المركز الخامس، وهي النقطة التي لن يستطيع المقاولون العرب الوصول إليها حال فوزه بالمباراتين المتبقيتين له في الدوري.