شكرا لقرائتكم خبر عن 120 مباراة جمعت الأهلى والاتحاد السكندرى قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع الاتحاد السكندري باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

120 مباراة جمعت الفريقين فى مسابقة الدوري، حقق الأهلى 80 فوزاً وسجل 206 أهداف مقابل 16 انتصاراً و70 هدفاً للاتحاد، و24 تعادلا آخرها بدون أهداف فى الجولة 27 الموسم قبل الماضي.

ويتربّع حسام حسن على عرش هدافى مواجهات الفريقين برصيد 12 هدفاً، سجل جميعها بالقميص الأحمر فى شباك الاتحاد، ثم عماد متعب برصيد 5 أهداف، بينما هداف الاتحاد هو محمد دياب العطار "الديبة" برصيد 8 أهداف.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعد أن حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب في آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.



