شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب على ماهر أمام الزمالك قبل لقاء الليلة مع فيوتشر.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل نادي الزمالك ضيفاً على فيوتشر، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين فى يناير الماضي قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

واجه على ماهر، المدير الفنى لفيوتشر، فريق الزمالك فى 10 مباريات قبل لقاء الليلة، سواء كان مديراً فنياً لإنبى أو الأسيوطى سبورت "بيراميدز حالياً" أو سموحة أو المصرى البورسعيدى أو فيوتشر لم يعرف الفوز فى أى منها، حيث تعادل مرة واحدة وخسر 9 لقاءات وسجل ثمانية أهداف وتلقت شباكه 16 هدف.

وكانت آخر مواجهة لعلى ماهر أمام الزمالك تلك التى أقيمت فى الدور الاول لدوري هذا الموسم وخسرها فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:

محمود عبد الرحيم "جنش" في حراسة المرمى.

خط الدفاع: عمر كمال - باسم علي - على الفيل - طارق طه.

في الوسط: مهند لاشين - غنام محمد - أحمد رفعت - محمد رضا بوبو - محمد فاروق.

أحمد عاطف في الهجوم.



