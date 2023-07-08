شكرا لقرائتكم خبر عن اللقب الثانى والأرقام القياسية تداعب المنتخب الأولمبى الليلة أمام المغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع المغرب فى الحادية عشرة مساء اليوم، السبت، باستاد الأمير مولاي عبد الله فى الرباط، فى نهائى كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً.
وكتب منتخب مصر الأولمبي، تحت قيادة ميكالي، اسمه بحروف من ذهب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، بعدما تأهل إلى المباراة النهائية دون أن تتلقى شباكه أى هدف، ليصبح الفراعنة أول منتخب في تاريخ البطولة يتأهل إلى المباراة النهائية دون أن يتلقى أي هدف.
يسعى منتخب مصر للحفاظ على لقبه الإفريقي، حيث يعد الفراعنة حامل لقب البطولة، عقب التتويج بلقب النسخة الماضية التي أقيمت في مصر عام 2019، بعد الفوز في النهائي على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1.
ويبحث منتخب المغرب عن حصد اللقب القاري لأول مرة في تاريخه، حيث تعد أبرز إنجازاته في البطولة الحصول على الوصافة في نسخة عام 2011 التي أقيمت في المغرب أيضا، بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام الجابون بنتيجة 2-1.
لقاء الليلة سيشهد حضورا جماهيريا كبيرا من الجانب المغربي، حيث نفذت تذاكر المباراة التي ستقام على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" الذي يسع لما يقرب من 54 ألف متفرج.. كما سيحضر اللقاء الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "كاف"، بالإضافة إلى رؤساء 46 اتحادا إفريقيا لكرة القدم، وعدد من نجوم الكرة السمراء القدامى.
وتضم البعثة محمد بركات عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، والبرازيلى ميكالى المدير الفني ومواطنه تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس ومحمود حرب مدير المنتخب وليونياردو مدرب الأحمال وجواوى محلل الأداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، وخالد سرحان المترجم وعمرو سلمان الإداري، وصلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي وقاسم قدري أخصائي التأهيل ومحمد احمد واحمد شوقي المدلكين، ومحمد عبد التواب المصور وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.
وتضم القائمة، فى حراسة المرمي: حمزة علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا، وفى الدفاع: حسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد مغربي واحمد عيد ومحمد أشرف بكري وعمر فايد وحاتم محمد سكر، وفى خط الوسط على زعزع ومحمود جهاد وأحمد عاطف قطه ومحمد شحاته واحمد فوزي واحمد كوكا ومحمد سمير وعماد ميهوب ومحمود صابر ومصطفي ميسي وابراهيم عادل، وفى الهجوم اسامة فيصل وعبد الرحمن أجويرو.
واختار الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي قائمة اللاعبين الثلاثة، المقرر انتظارهم بالقاهرة تحسبا لحدوث ظروف مفاجئة فى القائمة الأساسية التى تضم 23 لاعبا.
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