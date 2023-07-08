شكرا لقرائتكم خبر عن اللقب الثانى والأرقام القياسية تداعب المنتخب الأولمبى الليلة أمام المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع المغرب فى الحادية عشرة مساء اليوم، السبت، باستاد الأمير مولاي عبد الله فى الرباط، فى نهائى كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً.

وكتب منتخب مصر الأولمبي، تحت قيادة ميكالي، اسمه بحروف من ذهب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، بعدما تأهل إلى المباراة النهائية دون أن تتلقى شباكه أى هدف، ليصبح الفراعنة أول منتخب في تاريخ البطولة يتأهل إلى المباراة النهائية دون أن يتلقى أي هدف.

يسعى منتخب مصر للحفاظ على لقبه الإفريقي، حيث يعد الفراعنة حامل لقب البطولة، عقب التتويج بلقب النسخة الماضية التي أقيمت في مصر عام 2019، بعد الفوز في النهائي على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1.

ويبحث منتخب المغرب عن حصد اللقب القاري لأول مرة في تاريخه، حيث تعد أبرز إنجازاته في البطولة الحصول على الوصافة في نسخة عام 2011 التي أقيمت في المغرب أيضا، بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام الجابون بنتيجة 2-1.

لقاء الليلة سيشهد حضورا جماهيريا كبيرا من الجانب المغربي، حيث نفذت تذاكر المباراة التي ستقام على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" الذي يسع لما يقرب من 54 ألف متفرج.. كما سيحضر اللقاء الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "كاف"، بالإضافة إلى رؤساء 46 اتحادا إفريقيا لكرة القدم، وعدد من نجوم الكرة السمراء القدامى.