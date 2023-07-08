شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على فيوتشر فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري. وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.63 مليون يورو، بيما تبلغ القيمة التسويقية لفيوتشر 12.83 مليون يورو.

ويبحث الزمالك عن الفوز على فيوتشر بالدوري بعدما فاز على غزل المحلة بهدفين دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

فاز الزمالك على فيوتشر بهدفين مقابل هدف فى الدور الاول لدوري هذا الموسم.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 56 نقطة، بعدما خاض 31 لقاءً، حقق الفوز فى 55 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 46 هدفا وتلقت شباكه 28.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 32 هدفت وتلقت شباكه 19.



