شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة الاتحاد السكندري الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 51 مباراة، حقق الفوز فى 38 لقاءً، وتعادل فى 9 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 93 هدفاً وتلقت شباكهم 28، وخرج بشباك نظيفة فى 34 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودوري الابطال الافريقى مرة.

وحث مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه على ضرورة تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري وعدم النظر إلى نوع المنافس أو الظروف المحيطة للمباراة، محذرا اللاعبين من قوة زعيم الثغر الذي سيقدم أفضل مستوى له لانه يلعب بدون ضغوط سواء المنافسة على اللقب أو النجاة من الهبوط.

وطالب كولر لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الخصم وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس وضرورة حسم المباراة مبكرا وعدم الانتظار حتى الأمتار الأخيرة من عمر المباراة، وهو ما يتسبب في ضغط ذهني وبدني على اللاعبين.

وحرص كولر على مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بفريق الاتحاد خلال اليومين الماضيين، من أجل معرفة أسلوب لعب زعيم الثغر وطريقته في حالة الهجوم والدفاع وخلال الاستحواذ على الكرة وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المباراة.



