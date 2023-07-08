موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب اليوم في نهائي أمم إفريقيا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه منتخب مصر الأولمبي، نظيره المغربي، في تمام الساعة 11 مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، في نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 سنة.

وضرب منتخب مصر الأولمبى موعدا مع المغرب فى نهائى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة بعدما بلغ الفراعنة الصغار دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، وذلك بتأهله إلى نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

المنتخب المصري شق طريقه للنهائي بعدما تغلب على غينيا بهدف دون رد في المربع الذهبي ، بينما تأهل منتخب المغرب للنهائى بالفوز على نظيره المالى بركلات الترجيح.

وكان منتخب مصر قد تصدر ترتيب المجموعة الثانية التي ضمت إلى جواره منتخبات النيحر ومالي والجابون، برصيد 7 نقاط، وجاء منتخب مالي وصيفًا بـ6 نقاط.

التشكيل المتوقع

حراسة المرمي: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد - محمد مغربي - حسام عبد المجيد - محمد أشرف

خط الوسط: محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - محمود صابر.

الهجوم: أحمد عاطف قطة - أسامة فيصل - إبراهيم عادل.

القناة الناقلة

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في كأس أمم أفريقيا

مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب ستكون منقولة عبر قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصري للمسابقة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.