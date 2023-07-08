يوسف البلايلي يقرّب محمود تريزيجيه من العودة إلى الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أصبح نجم منتخب مصر وفريق طرابزون التركي، محمود حسن تريزيجيه، قريبا من العودة لصفوف فريقه الأسبق الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن الأهلي يرغب في استعادة تريزيجيه بعد 8 سنوات من رحيله إلى أوروبا.

وأفادت مصادر مصرية وتركية أن طرابزون لا يمانع رحيل تريزيجيه، لكنه ينتظر وصول عرض مناسب وتحديد بديل جيد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "61medya" التركية، فإن طرابزون أصبح منفتحا على فكرة رحيل تريزيجيه بعدما تلقى عدة عروض قوية.

وفالت الصحيفة إن النادي التركي حدد يوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر كبديل محتمل لمحمود تريزيجيه حال رحيله خلال صيف 2023.

وأكدت أنه في حال حسم صفقة بلايلي، فإن الإدارة ستوافق مباشرة على رحيل نجم منتخب مصر.

ويسعى طرابزون لحسم صفقة بلايلي في أسرع وقت ممكن، بعدما انفصل اللاعب عن أجاكسيو الفرنسي وأصبح لاعبا حرا.

يشار إلى أن محمود تريزيجيه سبق وأن صرح بأنه لن يلعب في أي نادٍ داخل مصر، سوى للنادي الأهلي.