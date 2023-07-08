برشلونة ينهي تعاقده مع المهاجم البرازيلي فيتور روكي

ياسر رشاد - القاهرة - أنهي نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع النجم البرازيلي فيتور روكي المهاجم الشاب بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو بارناينسي.

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وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن إدارة البارسا أنهت إتفاقها مع فيتور روكي مقابل 30 يورو وذلك لمدة سبع سنوات حتي يونيو 2031.

وكتب فابريزيو رومانوالصحفي المختص في سوق الأنتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” أن نادي برشلونة أرسل لروكي جميع العقود من أجل أنهاء الأتفاق رسميًا والإعلان الرسمي عن الصفقة.

في سياق أخر كشف برشلونة عن تعاقده مع إينيجو مارتينيز، في صفقة انتقال حر، بعدما قام اللاعب بفسخ تعاقده مع فريقه السابق ريال سوسيداد، لينضم للبارسا.

وأعلن برشلونة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إتمام تعاقده مع اللاعب، بعد المفاوضات القوية بين النادي واللاعب، والتي انتهت بضم مارتينيز لقلعة “كامب نو”.

وأوضح برشلونة أن العقد سيكون لمدة موسمين مقبلين حتى يونيو 2025، كما أن العقد المبرم بين اللاعب والبلوجرانا سيتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 400 مليون يورو.

وأوضح البارسا أن تقديم اللاعب لوسائل الإعلام العالمية والإسبانية سيكون في وقت لاحق.

نجح برشلونة في تحقيق لقب الدوري الإسباني بعد الغياب الذي دام لعدة سنوات عن التتويج بالألقاب المحلية، حيث حقق اللقب بفارق كبير عن ريال مدريد تخطى الـ 10 نقاط.