تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام إنجلترا بنهائي بطولة أوروبا تحت 21 سنة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخبا إسبانيا وإنجلترا، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب باتومى أرينا بنهائي بطولة أوروبا تحت 21 سنة.

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام إنجلترا:

في حراسة المرمى: أوناي سيمون.

في خط الدفاع: خيسوس نافاس، روبن لي نورماند، إيمريك لابورت، وجوردي ألبا.

في خط الوسط: ميكيل ميرينو، رودريجو، وجافي.

في الهجوم: رودريجو، يريمي بينو، وألفارو موراتا.

وحقق الماتادور الإسباني الفوز على أوكرانيا بينتجة خمسة أهداف مقابل هدف ليتأهل الى نهائي البطولة لملاقاة منتخب إنجلترا فى مواجهة من العيار الثقيل.

ولعب منتخب إسبانيا فى المجموعة الثانية رفقة منتخبات أوكرانيا وكرواتيا ورومانيا

وتقرر انطلاق صافرة أحداث المباراة النهائية بين إنجلترا وإسبانيا ببطولة أوروبا تحت 21 سنة فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.