تعليق لـ مرتضى منصور على تأجيل طعن بطلان عزله من رئاسة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر بتأجيل الحكم في الطعن المقدم ببطلان عزله من رئاسة نادي الزمالك.

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وقررت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت، تأجيل نظر الطعون المقامة على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، لجلسة غدًا الأحد الموافق 9 يوليو للتطق بالحكم.

وقا مرتضى منصور تعليقا على تأجيل طعن بطلان عزله للحكم فيه غدا.. "كل شي يجيبه ربنا كويس وهقول الحمد لله عليه".

مرتضة منصور يطالب بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري

وكان مرتضى منصور قد طالب بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

الزمالك يواجه فيوتشر

و يستضيف إستاد القاهرة الدولي مساء اليوم السبت مباراة الزمالك أمام نظيره فريق فيوتشر و المقرر لها ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقام مباراة الزمالك و فيوتشر في الجولة الثالثة و الثلاثون بالدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة و مكة المكرمة ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

و يمتلك الزمالك أفضلية في مواجهاته ضد فيوتشر بواقع ثلاثة انتصارات متتالية منذ ظهور فيوتشر للمرة الأولى في الدوري المصري خلال الموسم الماضي، كما أن الفارس الأبيض يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سداسية المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.