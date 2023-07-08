عثمان احمد يستكمل مهامه الفنية مع نادي مكادي استعدادًا للمحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة نادي مكادي الصاعد حديثا لـ دوري المحترفين عن تجديد الثقة لـ “عثمان احمد”، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ليقود الفريق في الموسم القادم رسميًا.

وأكد احمد الصحيفي رئيس مجلس إدارة شركة مكادي لكرة القدم أنه تم تجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة عثمان احمد المدير الفني وذلك بعد الانجازات الكبيرة التي حققها مع الفريق خلال عامين والصعود بالفريق من القسم الرابع الثالث ومن الثالث للمحترفين .

وأكمل:"سنقوم بدعم الفريق بلاعبين مميزين خلال الفترة المقبلة لخوض دوري المحترفين الذي يعد بمثابة دوري ممتاز مع توفير المناخ الجيد الفريق لمواصلة الانجازات".

تشكيل الجهاز الفنى للفريق الاول بنادي مكادي

ويضم الجهاز الفني لفريق مكادي الحاج احمد الصحيفي رئيس مجلس الاداره ودون شانكس المدير الرياضي وعثمان احمد المدير الفني وكريم وعبدالحكيم مدرب عام وعبدالله السعيد مدرب ومصطفي الغدار حراس مرمي ومحمد حمدي مدير اداري وباسم مدحت اداري ومحمد عبدالمعطي اخصائي تأهيل ومحمد صابر مدلك واسماعيل محمد مشرف غرف وحمدي احمد عامل ملاعب ومحمد حسن عامل ملاعب.

تصريحات عثمان احمد مدرب فريق مكادي



وعبر عثمان احمد عثمان المدير الفني لفريق مكادي عن مدى سعادته بثقة إدارة النادي والحاج احمد الصحيفي مشيرا الى أنه يسعي بقوة لتقديم أفضل ما لديه مع الفريق للمنافسة بقوة على الصعود للدوري الممتاز .

وتابع:"اللاعبين حققوا إنجاز كبير بالصعود لدوري المحترفين بعد موسم ونصف وجاء ذلك من خلال خطة تم وضعها منذ اليوم الأول منذ تأسيس النادي من عامين فقط هدفها الصعود للدوري الممتاز، موضحًا ان الحلم اصبح قريب المنال بعد التأهل لدوري المحترفين.

يذكر أن فريق مكادي تأهل لدوري المحترفين بعد الفوزعلي قوص بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة الأخيرة من دورة الترقي وتصدر مكادي مجموعته بدوري الترقي بالدرجة الثالثة برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن القوص ليضمن الصعود بشكل رسمي.

ويعد مكادي هو أول الصاعدين لدوري المحترفين الذي سيبدأ في الموسم المقبل والمكون من 20 فريق.