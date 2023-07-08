شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى والاتحاد السكندري فى الدورى قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى، فى السابعة مساء اليوم السبت، ضيفاً ثقيلا على نظيره الاتحاد السكندري باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ويفصل المارد الأحمر عن التتويج الرسمي بالدوري خمس نقاط، لذا يرغب فى إضافة ثلاث نقاط الليلة لرصيده فى المسابقة على حساب زعيم الثغر قبل خوض مباراة القمة أمام الزمالك الخميس المقبل.

ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 72 نقطة، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 28 مباراة حقق الفوز فى 22 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ52هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر 13 مرة وسجل لاعبيه 35 هدفا وتلقت شباكه 37.

وحقق الأهلى الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد فى آخر ظهور بالدوري فيما تعادل زعيم الثغر مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التركيز فى بطولة الدورى التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 فى حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.



