شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمد الصباحى قبل مواجهة فيوتشر الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل نادي الزمالك ضيفاً على فيوتشر فى التاسعة مساء اليوم، السبت،، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين في يناير الماضي قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويقود لقاء الزمالك وفيوتشر، محمد الصباحي (حكم ساحة)، هاني خيري (حكم مساعد 1)، وائل شعبان (حكم مساعد 2)، حسني سلطان(حكم رابع).

وعين مصطفى الشهدي حكمًا لتقينة الفار، ويعاونه أسامة عبد اللطيف.

إجمالاً.. أدار الصباحي 22 مباراة للزمالك في الدوري الممتاز قبل لقاء فيوتشر، وفاز الزمالك في 14 مباراة من أصل 22 مع صافرة الحكم محمد الصباحي، في حين تعادل في 5 مناسبات وخسر في 3.

كانت أول مباراة يديرها الصباحي للزمالك في الدوري بموسم 2012-2013 أمام طلائع الجيش وفاز فيها الفريق بهدفين مقابل هدف.

وأخر مباراة يديرها الصباحى للزمالك كانت أمام وادى دجلة فى 17 أغسطس 2021 وفاز الفارس الابيض بهدف دون رد.

ولم يُدر الصباحي الموسم الجاري أي مباراة للزمالك هذا الموسم.

في المقابل أدار لفيوتشر 3 مباريات ضد المقاولون العرب والإسماعيلي وكلاهما انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الجولة 31 أدار مباراة فيوتشر وإنبي والتي انتهت بفوز فيوتشر 1-0.