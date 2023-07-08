شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن نهائى كأس أفريقيا بين المنتخب الأولمبى والمغرب الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الحادية عشرة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع المنتخب الأولمبى مع نظيره المغربى على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" في العاصمة المغربية الرباط، في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، وكان منتخب مصر قد تخطى غينيا في الدور نصف النهائي بهدف دون رد فيما تجاوز أسود أطلس منافسه مالي بركلات الترجيح ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

س: كيف تأهل المنتخب الأولمبى لنهائى أفريقيا؟

ج: مشوار المنتخب الوطني فى النسخة الحالية من البطولة القارية كان مميزا للغاية، ونجح الفراعنة في تحقيق ثلاثة انتصارات، بجانب التعادل في لقاء وحيد، فيما لم يتلق منتخب مصر أي هزيمة بالمسابقة، كما أنه الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه حتى الآن.

استهل منتخب مصر مشواره في البطولة القارية بالتعادل السلبي مع منتخب النيجر، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين في دور المجموعات على كل من مالي بنتيجة 1-0، ثم الجابون بنتيجة 2-0، ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط.. وفي الدور نصف النهائي نجح المنتخب الوطني في عبور عقبة منتخب غينيا بالفوز عليه بهدف نظيف، ليتأهل للمباراة النهائية، ويحجز مقعده في أولمبياد باريس.

س: كيف تأهل المنتخب المغربى لنهائى أفريقيا؟

ج:منتخب المغرب تواجد في المجموعة الأولى للمسابقة، نجح في تصدر ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط، حيث حقق العلامة الكاملة من خلال الفوز في المباريات الثلاث بالدور الأول على كل من غينيا بنتيجة 2-1، وغانا بنتيجة 5-1، والكونغو بنتيجة 1-0.. وفي الدور نصف النهائي، حقق أسود الأطلس انتصارا صعبا على منتخب مالي بضربات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي للقاء بنتيجة 2-2.

س: هل تشهد مباراة مصر والمغرب حضورا جماهيريا؟

ج: لقاء الليلة سيشهد حضورا جماهيريا كبيرا من الجانب المغربي، حيث نفذت تذاكر المباراة التي ستقام على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" الذي يسع لما يقرب من 54 ألف متفرج.. كما سيحضر اللقاء الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "كاف"، بالإضافة إلى رؤساء 46 اتحادا إفريقيا لكرة القدم، وعدد من نجوم الكرة السمراء القدامى.

س: كم عدد القاب المنتخب المصري والمغربى فى كأس أفريقيا ؟

ج: يسعى منتخب مصر للحفاظ على لقبه الإفريقي، حيث يعد الفراعنة حامل لقب البطولة، عقب التتويج بلقب النسخة الماضية التي أقيمت في مصر عام 2019، بعد الفوز في النهائي على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1، فيما يبحث منتخب المغرب عن حصد اللقب القاري لأول مرة في تاريخه، حيث تعد أبرز إنجازاته في البطولة الحصول على الوصافة في نسخة عام 2011 التي أقيمت في المغرب أيضا، بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام الجابون بنتيجة 2-1.

س: ما القناة الناقلة لمباراة المنتخب الاوليمبى مع المغرب؟

ج: تذاع مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام منتخب المغرب، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

س: ماذا قدم ميكالى مع الفراعنة قبل نهائى الليلة ؟

ج: نجح البرازيلي روجيرو ميكالي في فرض أسمه في تاريخ الكرة المصرية بعد نجاحه في قيادة المنتخب للتأهل لاوليمبياد باريس 2024