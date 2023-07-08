شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي عبد الرازق يعالج أزمة إهدار الفرص فى المصرى قبل مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب ميمي عبد الرازق، المدير الفني للنادي المصري، لاعبي فريقه بضرورة التركيز على الأداء الجماعي للفريق وتجنب اللعب الفردي، الذي كاد يكبد الفريق البورسعيدي هزيمة مفاجئة أمام حرس الحدود فى كأس مصر، وذلك على هامش استعدادات الفريق لمواجهة فاركو بالدوري.

وحذر عبد الرازق من عدم الالتزام بالتعليمات الفنية في الملعب، مشيراً إلى أهمية استغلال الفرص التي تتاح خلال اللقاء المرتقب لحصد الثلاث نقاط وتأمين المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة فاركو، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الأحد ضمن منافسات الدوري العام، حيث يأمل المصري في مواصلة انتصاراته للاحتفاظ بالمركز الخامس في المسابقة.

وتغلب النادي المصري على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مثيرة بدور الـ 16 في كأس مصر، حيث تقدم حرس الحدود أولاً ثم تعادل المصري، قبل أن يعود الحدود إلى التقدم ويتعادل الفريق البورسعيدي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، وامتدت المباراة إلى أشواط إضافية نجح خلالها المصري في حسم اللقاء لصالحه.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 .

وبات يفصل الفريق البورسعيدي 6 نقاط فقط عن حسم المركز الخامس في ظل المنافسة الشرسة بين عدد من الفرق على هذا المركز وخاصة المقاولون العرب صاحب المركز السادس برصيد 43 نقطة.

ويتبقى للمصري 3 مباريات، بينما يتبقى للمقاولون العرب مباراتين، ويحتاج الفريق البورسعيدي إلى الفوز في مباراتين فقط لحصد 6 نقاط والوصول إلى النقطة 50 لحسم صراع المركز الخامس، وهي النقطة التي لن يستطيع المقاولون العرب الوصول إليها حال فوزه بالمباراتين المتبقيتين له في الدوري