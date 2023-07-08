شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أوسوريو مع الزمالك قبل مواجهة فيوتشر الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وقاد الكولومبى أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، الفارس الأبيض فى 11 مباراة قبل مواجهة فيوتشر، بواقع ثمانية لقاءات بالدورى و3 لقاءات بالكأس، وحقق المدرب الكولومبى 8 انتصارات وتعادلين وخسارة وسجل الزمالك تحت قيادته 22 هدف وتلقت شباكه 8 أهداف.

وعقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين، وتحدث مع اللاعبين عن ضرورة التركيز والعمل بكل جدية وقوة خلال الفترة الحالية لمواصلة الانتصارات والاستعداد للمرحلة المقبلة، وحرص المدير الفنى على شرح مجموعة من الأفكار الفنية والخططية التى يقوم اللاعبون بتنفيذها استعدادا للمباراة المرتقبة أمام فيوتشر.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبدالغني – مصطفى الزناري- أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف روقا – سيد عبدالله نيمار- أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق شيكابالا – سيف الجزيري- إبراهيما نداي.



