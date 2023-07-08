شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمد معروف قبل مواجهة الاتحاد الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب بالاسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويُدير محمد معروف مباراة الاتحاد والأهلي كحكم ساحة، ويعاونه سمير جمال (مساعد أول)، وعماد العقاد (مساعد ثاني)، وصبري إبراهيم كحكم رابع ، وسيتولى عبدالعزيز السيد تقنية الفيديو (VAR) ورجب محمد

محمد معروف حكم مباراة الأهلى والاتحاد الليلة هو حكم دولى من محافظة سيناء، اكتشفه الراحل محمد حسام فى معسكر الحكام الواعدين عام 2010، يعمل أستاذا جامعيا فى كلية التربية الرياضية جامعة العريش، وهو من حكام النخبة "ب" فى الاتحاد الأفريقى.

وتعد مباراة الاهلى والاتحاد هى المباراة الثانية التى يديرها محمد معروف للمارد الاحمر هذا الموسم وكانت المباراة الاولى امام الداخلية وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق فيما أدار ثلاثة مباريات للأهلى فى الموسم الماضى الاولى شهدت خسارة المارد الاحمر أمام غزل المحلة بهدف دون مقابل فى الجولة 19، بينما فى الثانية فاز الاهلى على الانتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى 25 يوليو 2021 بالجولة 24 للدوري ، وفى الثالثة والاخيرة فاز الاهلى على فاركو بصافرة محمد معروف بأربعة أهداف مقابل هدف فى الاول من مارس 2022 بالجولة الـ 11 لدوري الموسم الماضى.

وسبق وأدار محمد معروف 18 مباراة للنادى الأهلى، منها 17 فى بطولة الدوري، فاز فى 12 مباراة وخسر مباراتين وتعادل فى 3 مباريات، بالإضافة إلى مباراة فى كأس مصر أمام الاتحاد فاز بها المارد الأحمر.

وجاءت الخسارة الاولى للأهلي مع صافرة محمد معروف ضد الاتحاد السكندري بأربعة مقابل ثلاثة فى الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري موسم 2018-2019.

واحتسب محمد معروف ثلاث ركلات جزاء للنادي الأهلي ولم يطرد أي لاعب من قبل للأحمر وأشهر البطاقة الصفراء 27 مرة للاعب من الأهلي.

فيما أدار محمد معروف لزعيم الثغر المباراة الافتتاحية للموسم الحالى والتي انتهت بالفوز على أسوان 1-0، ثم أدار لقاء الفريق ضد فيوتشر والمصري وخسر الفريق كلاهم