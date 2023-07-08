شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نقاط تكفى.. الأهلى يبدأ العد التنازلى لحسم بطولة الدوري رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى، فى السابعة مساء اليوم السبت، ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد السكندري باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ويفصل المارد الأحمر عن التتويج الرسمي بالدوري خمس نقاط، لذا يرغب فى إضافة ثلاث نقاط الليلة لرصيده فى المسابقة على حساب زعيم الثغر قبل خوض مباراة القمة أمام الزمالك الخميس المقبل.

ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 72 نقطة، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 28 مباراة حقق الفوز فى 22 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ52هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 6 مباريات عن إنهاء منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث خاض 28 مباراة حتى الآن.

ويحتاج الأهلي إلى خمس نقاط من تلك المباريات الست كي يصل إلى النقطة 77، وهو الرصيد الذي يستحيل على أى فريق آخر الوصول إليه، ويتوّج بالبطولة المفضلة له.