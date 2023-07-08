7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 8 يوليو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، 7 لاعبين مهددون بالغياب عن الأهلى بالقمة قبل لقاء الاتحاد، المنتخب الأولمبى يستهدف 5 جوائز فى نهائى أمم أفريقيا لتكرار إنجاز 2019 .

المنتخب الأولمبى يستهدف 5 جوائز فى نهائى أمم أفريقيا لتكرار إنجاز 2019

يستهدف منتخب مصر الأولمبي الفوز بـ5 جوائز حينما يواجه المغرب اليوم السبت في نهائي بطولة الأمم الأفريقية، وهي نفس الجوائز التي توج بها الفراعنة في نسخة 2019 التي أقيمت في مصر.

7 لاعبين مهددون بالغياب عن الأهلى بالقمة قبل لقاء الاتحاد.. تعرف عليهم

يحل فريق الأهلى مع دقات السابعة مساء اليوم السبت ضيفًا ثقيلاً على نظيره الاتحاد السكندري على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ويفصل المارد الأحمر عن التتويج الرسمي بالدوري خمسة نقاط لذا يرغب في إضافة ثلاثة نقاط الليلة لبنك رصيده في المسابقة على حساب زعيم الثغر قبل خوض مباراة القمة أمام الزمالك الخميس المقبل.

خسر منتخب شباب الكرة الطائرة بقيادة مديره الفنى هانى مصيلحي ثانى مواجهاته فى بطولة العالم المقامة بالبحرين أمام إيطاليا بنتيجة 3 /0. وتعد هذه الهزيمة الثانية لشباب الفراعنة فى البطولة بعد الخسارة بنفس النتيجة أمس أمام البرازيل.

المصرى يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل مواجهة فاركو فى الدورى

أنهى مجلس إدارة النادي المصري صرف جميع المستحقات المتأخرة للاعبين، كما صرف المصري أيضًا مكافآة خاصة للاعبين والجهاز الفني بعد الفوز على حرس الحدود والتأهل لربع نهائي كأس مصر، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام فاركو في الدوري.

3 لاعبين مهددون بالغياب عن الزمالك فى القمة قبل لقاء فيوتشر.. زيزو الأبرز

يستعد نادي الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو، لخوض تحدي قوي عندما يحل ضيفًا على نظيره فيوتشر، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين في يناير الماضي قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

سموحة يتعاقد مع خالد الفيومى لاعب الكرة الطائرة من الاتحاد السكندرى

نجح مسئولو نادى سموحة فى ضم خالد الفيومى لصفوف فريق الكرة الطائرة بالنادى، قادما من الاتحاد السكندرى فى صفقة انتقال حر بناءً على طلب أشرف رشاد المدير الفنى الجديد للفريق السكندرى.

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وفيوتشر الليلة باستاد السلام