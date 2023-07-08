- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 8 يوليو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، 7 لاعبين مهددون بالغياب عن الأهلى بالقمة قبل لقاء الاتحاد، المنتخب الأولمبى يستهدف 5 جوائز فى نهائى أمم أفريقيا لتكرار إنجاز 2019 .
المنتخب الأولمبى يستهدف 5 جوائز فى نهائى أمم أفريقيا لتكرار إنجاز 2019
يستهدف منتخب مصر الأولمبي الفوز بـ5 جوائز حينما يواجه المغرب اليوم السبت في نهائي بطولة الأمم الأفريقية، وهي نفس الجوائز التي توج بها الفراعنة في نسخة 2019 التي أقيمت في مصر.
7 لاعبين مهددون بالغياب عن الأهلى بالقمة قبل لقاء الاتحاد.. تعرف عليهم
يحل فريق الأهلى مع دقات السابعة مساء اليوم السبت ضيفًا ثقيلاً على نظيره الاتحاد السكندري على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ويفصل المارد الأحمر عن التتويج الرسمي بالدوري خمسة نقاط لذا يرغب في إضافة ثلاثة نقاط الليلة لبنك رصيده في المسابقة على حساب زعيم الثغر قبل خوض مباراة القمة أمام الزمالك الخميس المقبل.
المصرى يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل مواجهة فاركو فى الدورى
3 لاعبين مهددون بالغياب عن الزمالك فى القمة قبل لقاء فيوتشر.. زيزو الأبرز
سموحة يتعاقد مع خالد الفيومى لاعب الكرة الطائرة من الاتحاد السكندرى
نجح مسئولو نادى سموحة فى ضم خالد الفيومى لصفوف فريق الكرة الطائرة بالنادى، قادما من الاتحاد السكندرى فى صفقة انتقال حر بناءً على طلب أشرف رشاد المدير الفنى الجديد للفريق السكندرى.
استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وفيوتشر الليلة باستاد السلام
أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وفيوتشر فى التاسعة مساء اليوم السبت باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز