شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على الاتحاد فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، السبت، مباراة مهمة أمام الاتحاد السكندري في اللقاء المؤجل من الجولة 21 لبطولة الدوري والتى ستقام باستاد برج العرب بالإسكندرية ، ويفصل المارد الأحمر عن التتويج الرسمي بالدوري خمس نقاط لذا يرغب في إضافة ثلاث نقاط الليلة لبنك رصيده فى المسابقة على حساب زعيم الثغر قبل خوض مباراة القمة أمام الزمالك الخميس المقبل.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.55 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للاتحاد السكندري 6.80 مليون يورو.

وضمن الاتحاد السكندري البقاء في الدوري الممتاز الموسم القادم، وهو بعيد عن المراكز المؤهلة للبطولات القارية، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

هذا لا يعني أن المباراة ستكون سهلة على النادي الأهلي، فالندية التي اعتادها الجمهور بين الفريقين، تولي أهمية خاصة لنادي الاتحاد السكندري الذي سيقاتل بدوره على الفوز، حتى مع انتهاء موسمه.

وطالب الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة أمام بطل أفريقيا لمصالحة جماهيرهم الغاضبة من تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

يغيب عن صفوف زعيم الثغر أمام الاهلى كل من محمود علاء مدافع الفريق والأنجولي كريستوفر مابولولو هداف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الإصابة.



