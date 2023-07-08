شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يجهز مفاجآت فى تشكل الزمالك أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مفاجآت فى تشكيل فريقه لمواجهة فيوتشر، المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت.

ويرغب أوسوريو فى إجراء بعض التعديلات على تشكيل فريقه فى مواجهة فيوتشر، والدفع ببعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة الفترة الماضية، خاصة مع اقتراب مسابقة الدورى من الانتهاء,

ومن المنتظر أن يعلن أوسوريو تشكيل فريقه خلال المحاضرة التى سيعقدها مع اللاعبين على هامش تناول وجبة الغداء فى فندق الإقامة.

ويستعد نادي الزمالك، لخوض تحدياً قوياً عندما يحل ضيفاً على نظيره فيوتشر، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين في يناير الماضي قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

يحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعدما خاض 31 جولة، حيث فاز الزمالك في 16 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 15 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.