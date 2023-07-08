نبيل الحلفاوي: مش عارف ليه الزمالكاوية زعلانين من أغنية سطلانة

الشارقة - اميمة ياسر - أبدى الفنان نبيل الحلفاوي، المعروف بتشجيعه للأهلي، تعجبه من انزعاج البعض من مشجعي نادي الزمالك، من أغنية "سطلانة" والتي قام بغنائها لاعبو النادي الأحمر عقب فوزهم بيطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي.

وقال الحلفاوي، عبر حسابه بتويتر: "لم أفهم سبب حساسية الزمالك تجاه أغنية لا علاقة لها بهم ولا تحمل إساءة لهم ولم تستخدم في الاحتفال بفوز عليهم بل كان من الأولى أن يتحسس منها الأشقاء المغاربة لأن لاعبينا رددوها بعد فوزنا على بطل المغرب وإذا بها تستخدم في بعض احتفالاتهم".

توج نادي الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا 2023، بعدما تغلب على الوداد البيضاوي في المباراة النهائية.

وانتهت مباراة الإياب بالتعادل الإيجابي 1-1 ، فيما فاز الأحمر باستاد القاهرة 2-1 ذهابا، ليتوج باللقب للمرة الحادية عشر في تاريخه.

وحجز الأهلي مقعده في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية.