شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يجدد عقدى شيكا وسمارة استعدادا للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الترسانة تجديد عقدى الثنائى محمد سمارة وشيكا لاعبى الفريق بعد تألقهما في الموسم الماضى وظهورهما بشكل جيد، وذلك حفاظا على القوام الرئيسى للفريق وخوفا من إغراءات الأندية المنافسة التي بدأت الدخول في مفاوضات مع اللاعبين المميزين .

وقام مسئولو الترسانة بمفاتحة اللاعبين فى تجديد عقديهما، ومن المقرر أن يحسم مجلس الإدارة ملف تجديد الثنائي خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل غلق الملف سريعا والتجهيز للموسم الجديد الذي يسعى فيه مجلس الإدارة المنافسة علي الصعود واللعب علي تذكرة الصعود للأضواء .

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة صعود أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالقسم الثاني لدورى المحترفين علي أن يخوض الأول دورة رباعية مع أصحاب المراكز الأولي في المجموعات الثلاث بالإضافة لصاحب المركز الثالث بدورى المحترفين دورة يصعد منها صاحب المركز الأول للدورى .