شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يدخل حسابات زد لتدعيم دفاعه فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أيمن أشرف لاعب الأهلي حسابات مسئولي نادي زد من أجل التعاقد معه لتدعيم صفوفه في ظهور الأول بالدوري الممتاز فى الموسم المقبل، فى ظل رغبته فى التعاقد مع لاعبيه أصحاب خبرات تساعده على تقديم مستويات قوية بدوري الأضواء والشهرة.

وخرج أيمن أشرف من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منذ بداية الموسم الحالي، ويرفض منحه الفرصة بعكس باقي زملائه في الفريق الأحمر، كما يرفض تجديد عقده مع الأهلي في ظل عدم الحاجة لجهوده الفترة القادمة.

ويحاول زد التعاقد مع أيمن أشرف في صفقة انتقال حر مستغلا عدم تجديد عقد اللاعب مع ناديه، ولكن يتوقف الأمر على رغبة اللاعب والشروط المالية الخاصة بعقده، بحيث سيتم التراجع عن التعاقد معه حال مبالغته في مطالبه المالية من أجل ارتداء قميص زد في الموسم المقبل.

وصعد فريق زد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة من دوري القسم الثاني وتربعه على قمة المجموعة الثانية برصيد 65 نقطة.

وكان فريق زد يلعب مبارياته في دوري الدرجة الثانية على استاد القاهرة واستقر على استمرار لعب مبارياته على نفس الملعب في ظهوره الأول بدوري الأضواء والشهرة.