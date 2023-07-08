يوفنتوس يستهدف ضم لوكاكو من تشيلسي

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس"، أن إدارة السيدة العجوز بدأت في التفاوض بشكل رسمي مع البلوز "تشيلسي" للتعاقد مع لوكاكو، الذي انتهت إعارته لإنتر ميلان مع نهاية الموسم الماضي.

وأوضحت أن يوفنتوس يسعى لاستغلال تعثر النيراتزوري في ضم الدبابة البلجيكية من تشيلسي، بسبب قيمة اللاعب المادية العالية مقارنة بإمكانات الإنتر خلال الميركاتو الحالي.

وأكدت "سكاي سبورتس" أن إدارة إنتر تفكر في بيع أحد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل توفير الأموال اللازمة للتعاقد مع لوكاكو.

وكان ميلان تقدم بعرض للمهاجم البلجيكي، لكن الأخير رفض الانتقال للروسينيرو، ليتصارع يوفنتوس وإنتر على ضم اللاعب خلال الميركاتو الحالي.

جدير بالذكر أن هناك تقارير صحفية إيطالية كشفت في وقت لاحق أن دوسان فلاهوفيتش، نجم اليوفي، يستعد للرحيل عن الفريق، بعد العروض القوية التي وصلت إليه، مما يجعل الفريق يبحث عن مهاجم بديلًا له.