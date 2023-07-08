مبابي يشعل " نارًا" في باريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت تصريحات نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي حالة من الاستياء بين زملائه ومسؤولي ناديه.

حيث أصيب النادي بلاعبيه وإداريه ومدربيه بالصدمة وبات النار فوق صفيح ساخن من توابع هذه التصريحات النارية حيث أكد الجميع أن تصريحاته "صدمة وإهانة وقلة احترام" للنادي وجماهيره.

وشن هداف الفريق بالموسم الماضي هجوما قاسيا على نادي العاصمة الفرنسية، وكشف أن الموسم المقبل سيكون الأخير له في الدوري الفرنسي، موجهًا سؤالا لإدارة النادي حول سبب الفشل المتكرر في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وأوضح أن اللعب في نادٍ منقسم مثل سان جيرمان لا يساعده.

وأشار راديو "مونت كارلو" أن تصريحات مبابي أثارت سخط 6 من زملائه منهم 2 من القادمين الجدد للفريق، ونقلوا غضبهم لرئيس النادي ناصر الخليفي، معتبرين ما قاله زميلهم إهانة لهم وللفريق.

وأضاف التقرير: ناصر الخليفي أكد أن كلام مبابي كان صادمًا ويقلل من احترام النادي ومدربه ولاعبيه وجماهيره جميعا، متسائلًا: إذا كان هذا ما يعتقده، فلم لا يرحل الآن؟

وأثيرت تكهنات بشأن مستقبله في نادي العاصمة الفرنسية منذ أن أخبر النادي الشهر الماضي بأنه لن يقبل خيار تمديد عقده لمدة عام واحد عندما ينتهي العام المقبل.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع مبابي من موناكو في 2017 في صفقة تردد أنها تبلغ نحو 180 مليون يورو "196 مليون دولار"، ما يجعله ثاني أغلى صفقة في العالم بعد نيمار، الذي انضم للنادي الفرنسي من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.