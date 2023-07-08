تمهيدًا لرحيله.. مبابي خارج إعلان مباراة النصر وباريس الرسمي

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من إثارة الجدل بعدما تحدث الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، بصورة سيئة عن ناديه، مما جعله في مرمى النيران من الجماهير والإدارة الباريسية، برئاسة ناصر الخليفي.

وخرج مبابي من الإعلان الرسمي الخاص بمباراة النصر السعودي أمام باريس سان جيرمان، والمقرر انطلاقها في الثامنة وعشرين دقيقة من مساء الـ25 من الشهر الجاري.

باريس والنصر

أزمة مبابي

مبابي

شهد صباح اليوم، السبت، إجراء مبابي حوارًا مع مجلة "فرانس فوتبول"، حيث شن اللاعب هجومًا قاسيًا على ناديه باريس سان جيرمان.

وأكد الدولي الفرنسي في الحوار، أنه لن يستطيع الحصول على الكرة الذهبية حال استمر داخل صفوف النادي العاصمي، مشيرًا إلى أن الفريق يؤثر على قدراته الفنية.

وأوضح أن باريس سان جيرمان نادٍ منقسم، حيث يكثر فيه الكلام، ولكن هذا لا يزعجه ولا يؤثر عليه.

الخليفي يتوعد:

ناصر الخليفي

في سياق متصل، أكدت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أن الحوار الذي أجراه مبابي تسبب في غضب كبير للجهاز الفني واللاعبين والإدارة داخل باريس سان جيرمان.

وشددت الصحيفة الفرنسية على أن هناك 6 لاعبين من بينهم لاعبان جدد، قاموا بإرسال تصريحات الدولي الفرنسي لرجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، الذي توعد يإجراء قاسٍ تجاه مبابي.

وأشارت "مونت كارلو" إلى أن الخليفي يرى أن حديث مبابي بهذا الشكل عن النادي يمثل انتهاكًا صارخًا للاعبين والجماهير.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن رئيس باريس يفتح الباب أمام العروض المقدمة لرحيل مبابي، حيث قال: "هذا ما يفكر فيه، إذن لماذا لا يرحل الآن؟".