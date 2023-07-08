مانشستر يونايتد يقدم عرض ثالث لضم أونانا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد نادي مانشستر يونايتد لتقديم عرض ثالث لنظيره إنتر ميلان، من أجل التعاقد مع الدولي الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى النيراتزوري في الميركاتو الصيفي الحالي.

كان الإسباني ديفيد دي خيا أعلن رحيله بشكل رسمي عن صفوف نادي مانشستر يونايتد بعد 12 عامًا بقميص الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية أن نادي إنتر ميلان رفض في وقت سابق أول عرض من الشياطين الحمر بشأن التعاقد مع الكاميروني أونانا في الميركاتو الصيفي.

وبات العرض النهائي الذي وصل لإنتر ميلان قادما من مانشستر يونايتد، يقرب اللاعب الكاميروني من التوقيع للشياطين الحُمر.

وتابعت أن التقارير، الصفقة أصبحت قريبة جدا من الإتمام يوم أمس ، فقط في انتظار إرسال عرض رسمي في الأيام القادمة".



دي دخيا يودع جماهير مانشستر يونايتد ويرحل رسميًا عن الشياطين الحُمر

أعلن الإسباني ديفيد دي خيا رحيله بشكل رسمي عن أسوار نادي مانشستر يونايتد، بعدما قضى معهم 12 عامًا، ليودع الشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي الحالي.

كان دافيد دي خيا انتقل إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد قادمًا من أتلتيكو مدريد في صيف عام 2011، مقابل مبلغ 25 مليون يورو.

كتب دي خيا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أريد أن أوجه رسالة وداعية لنادي مانشستر يونايتد، وأعبر عن امتناني وتقديري لكل ما تم تقديمه لي من حب ودعم خلال الـ12 عامًا".

وتابع: “حققت الكثير من البطولات والإنجازات، منذ أن تعاقد معي السير أليكس فيرجسون، وكنت أشعر بفخر لا يصدق في كل مرة ارتديت فيها قميص مانشستر يونايتد”.

وواصل بأنها كانت فترة لا تنسى وناجحة مع مانشستر يونايتد، لكن الآن هو الوقت المناسب لخوض تجربة جديدة مع نادي آخر، وسيبقى مانشستر يونايتد في قلبي دائمًا، وكانت المدينة تحتويني ولم تطردني أبدًا".