زوران يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري تشكيله لمباراة الأهلي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

تبدأ مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الساعة السابعة مساء اليوم السبت، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 21 ببطولة الدوري المصري الممتاز.



تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي:



في حراسة المرمى: المهدى سليمان.

في خط الدفاع: مصطفى إبراهيم - خالد صبحى - محمد صالح - صبرى رحيل.

في خط الوسط: مورو ساليفو - محمد محمود - خالد الغندور.

- خط الهجوم: عمار حمدي - محمد فارس - إسلام عبد النعيم

ويفصل النادي الأهلي 5 نقاط فقط في الـ6 مباريات المقبلة من أجل تحقيق لقب الدوري المصري بشكل رسمي، بعد غياب موسمين عن منصات التتويج.

يحتل الاتحاد المركز الثامن في جدول الترتيب، ويملك 42 نقطة، من 32 مباراة خاضهم انتصر في 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 13 آخرين.

تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد فخري وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومروان عطية ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

