ريتشارليسون يكشف كواليس توبيخ كونتي في توتنهام

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدولي البرازيلي ريتشارليسون كواليس ما حدث بينه وبين مدربه السابق بتوتنهام الإنجليزي أنطونيو كونتي، عقب توديع السبيرز الشامبيونزليج أمام ميلان الموسم الماضي.

وكان البرازيل قد أجرى مقابلة عقب المباراة تحدث خلالها عن صعوبة الموسم الماضي، مؤكدًا أن الوضع كان صعبًا وقاسيًا، بعدما كان يدفع به المدرب الإيطالي بدقائق محدودة خلال المباريات.

ووجه ريتشارليسون انتقاد حاد لكونتي على طريقة معاملته له ولزملاؤه في توتنهام، حيث أكد أن كونتي طالبه بالسكوت من أجل أن يظهر أنه القائد، على الرغم من اعتذاري له.

ريتشارليسون: كونتي أخبرني أن أصمت ليظهر أنه القائد

تحدث ريتشارليسون في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حيث قال: "بالفعل أخطأت في إجراء المقابلة، لكنني كنت بحاجة إلى وقت للمشاركة مع الفريق في المباريات".

وتابع: "خلال فترة سابقة، توجهت لكونتي وقدمت له اعتذار وقلت إنه يمكن أن يعاقبني".

وأتم ريتشارليسون تصريحاته: "أخبرني بأن علي أن أصمت ليظهر أنه القائد، هذه هي طريقته في التعامل، ظل يوبخني لما يصل لساعتين متواصلتين أمام الجميع".

وكان كونتي قد رحل عن تدريب توتنهام بسبب سوء النتائج ليتولي الأسترالي أنجي بوستيكوغلو قيادة السبيرز خلفًا للمدرب الإيطالي.

الجدير بالذكر أن ريتشارليسون قد عاني خلال الموسم الماضي مع توتنهام، حيث سجل هدف واحد خلال 27 مباراة، لكنه تألق بشدة خلال مونديال قطر الماضي مع منتخب بلاده البرازيل.