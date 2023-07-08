الأهلي يهز شباك الاتحاد السكندري بهدفين في 3 دقائق

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الأهلي في تسجيل هدفين في ثلاث دقائق، أمام الاتحاد السكندري، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 21 من عمر الدوري المصري الممتاز.

تقدم علي معلول للمارد الأحمر في الدقيقة 10 من ركلة جزاء تحصل عليها حسين الشحات، بينما أضاف محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 13، بعد تمريرة من زميله بيرسي تاو.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

الوسط: أليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد فخري وحسين الشحات وبيرسي تاو.

الهجوم: محمود كهربا.

بينما قرر كولر، تواجد تسعة لاعبين على "دكة" البدلاء، وهم: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومروان عطية ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

فيما بدأ سموحة المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: عمار حمدي، مصطفى إبراهيم، محمد الصالح، خالد صبحي، صبري رحيل.

خط الوسط: خالد الغندور، مورو ساليفو، محمد محمود، محمد فارس.

خط الهجوم: إسلام عبد النعيم.