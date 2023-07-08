أنس جابر نجمة التنس التونسية.. لقاء بيكهام كان له فعل السحر

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت التونسية أنس جابر، وصيفة بطلة ويمبلدون العام الماضي، عن سر اهتمامها بلقاء نجم كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام هذا الأسبوع.

واعترفت جابر بأن هذه المقابلة كان لها فعل السحر وألهمتها للعب التنس ببراعة.

وأنجزت أنس مهمتها سريعا أمام الصينية باي تشوتشوان الصاعدة من التصفيات لتفوز 6-1 و6-1 خلال 45 دقيقة فقط وتتأهل للدور الثالث في ويمبلدون أمس الجمعة.

وعن مقابلة بيكهام قالت: يا له من شخص مذهل، كنت أتطلع حقا لمقابلته، فقد تناقشت مع قائد إنجلترا ولاعب وسط مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، في أمور متنوعة مثل كرة القدم والتنس بشكل عام، وعبر بيكهام عن اهتمامه بمشاهدة بعض المباريات في الولايات المتحدة.

واستطردت: أحب مقابلة هؤلاء الرياضيين لأنني أؤمن بأنه يمكنني تعلم الكثير منهم، أتمنى أن التقي به في مرات عديدة أخرى.