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ذهبيتان وبرونزيتان للاعبي الزمالك في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة بالمغرب

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ياسر رشاد - القاهرة - توجت اليوم لاعبة نادى الزمالك ومنتخب مصر  "مريم يونس "  بمرحلة 19 عاماً  بالميدالية الذهبية " للفردى " عقب تغلبها فى المباراة النهائية على لاعبة النادى الأهلى فريدة عبد الناصر، كما توجت أيضا بذهبية  منافسات "الفرق" ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة لمرحلة الشباب ، والتى تقام في المغرب .


كما حصد اللاعب "بدر مصطفى " مرحلة 19 عاما  الميدالية البرونزية  فى نفس البطولة بمنافسات "الفردى ".

بينما حصلت اللاعبة نور صلاح بمرحلة 15 عاماً على الميدالية البرونزية فى منافسات الفردى .

من جانبه، أعرب  أشرف حلمى رئيس  جهاز تنس الطاولة بنادى الزمالك عن فخره بما حققه لاعبو القلعة البيضاء مضيفا أن جميع اللاعبين المشاركين فى البطولة  أصغر سناً من جميع المنافسين .

وتابع بأن هدفنا الرئيسي هو تكوين جيل ينافس فى البطولات  الدولية بما يليق  باسم نادى الزمالك .

ويضم جهاز تنس الطاولة كلا من: أشرف حلمى رئيسا للجهاز  وأحمد حلمى مدربا عاما وأمجد سليمان وأسامة محروس مدربين ومصطفى محمود مديراً إدارياً.

 


 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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