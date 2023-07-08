لافيينا يبدأ استعدادته لدوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد الجهاز الفني لفريق لافيينا بقيادة وائل حبيب مدير الكرة واحمد عيد عبدالملك المدير الفني سلسلة من الاجتماعات بحضور أعضاء الجهاز احمد صلاح المدرب العام و محمد شديد مدرب و محمد عبد السلام مدرب و احمد عمر معد بدنى و احمد مصطفى مدرب حراس وئلك لمناقشة خطة العمل للموسم الجديد والذى سيشارك فيه الفريق بدورى المحترفين وتم الاتفاق على بداية فترة الإعداد للموسم الجديد يوم الثلاثاء 18 يوليو الحالى بمنتجع الاسيوطى.

ونجح لافيينا في دعم صفوف الفريق بأكثر من لاعب في الأيام الماضية واعلنت لجنة الكرة بالنادي برئاسة محمود الاسيوطي فى التعاقد مع احمد خالد مساك نادى الشمس الذى وقع على عقود انضمامه لنادى لاڤيينا فى صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم كما تم التعاقد مع عمر عبد الشافى عسلية لاعب الشمس والاتصالات السابق في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

لافيينا

جدير بالذكر أن عسلية تلقى أكثر من عرض من أندية دورى المحترفين والقسم الثاني إلا أنه فضل الانضمام لنادى لاڤيينا حضر التوقيع الكابتن وائل حبيب المدير الرياضى والتعاقد مع محمود متولى "ساسي" لاعب الالمونيوم وبتروجيت السابق فى صفقة انتقال حر لمدة 5 مواسم جدير بالذكر أن متولى من اهم لاعبى القسم الثانى الموسم الماضى وظهر بمستوى متميز خلال مباريات الدوري مع فريق الالمونيوم ويجيد اللعب فى خط الوسط والمراكز الهجومية.

لافيينا

حضر التوقيع الكابتن وائل حبيب المدير الرياضى للنادى وتم التعاقد مع يوسف الفهيد لاعب فريق الواسطى لمدة 5 مواسم جاء التعاقد فى حضور الكابتن وائل حبيب المدير الرياضى لنادى لاڤيينا.

وفي سياق متصل اعلن نادي لافيينا عن انضمام احمد عمر المعد البدنى ضمن الجهاز الفني للفريق استعدادا للموسم القادم بدوري المحترفين وسبق له العمل بالعديد من الأندية مع دكتور علاء شاكر.

وعلى صعيد الناشئين اعلن لافيينا ان بعثة فريق مواليد2009-2010 سوف تتجه إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في بطولة paris world gamesممثلة لمصر وجاء ذلك بعد الفوز ببطولة ايطاليا لبراعم لاڤيينا مواليد 2011/2012.