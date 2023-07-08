الاتحاد والهلال يفاوضان طرابزون لضم تريزيجيه بمبلغ ضخم

ياسر رشاد - القاهرة - دخل فريقي الاتحاد والهلال في مفاوضات خلال الفترة الأخيره للحصول على خدمات اللاعب محمود حسن تريزيجيه، نجم فريق طرابزون سبور التركي، لدعم صفوفهم في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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تلقى نادي طرابزون سبور عدة عروض من أندية أوروبية للحصول على خدمات النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، الذي بات قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق التركي.

منافسة سعودية على ضم تريزيجيه

طلب المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس ضم لاعب جديد في مركز الهجوم بعد التعاقد مع روبن نيفيز في وسط الملعب وكاليدو كوليبالي في قلب الدفاع، واختار المدير الفني التعاقد مع تريزيجية.

طرابزون يحدد مطالبه لرحيل تريزيجيه

حدد نادي طرابزون سبور مطالبه للموافقة على رحيل النجم المصري في الميركاتو الصيفي الحالي، وطلب الفريق التركي الحصول على مبلغ 10 ملايين يورو مقابل التفريط في خدمات اللاعب.

موقف طرابزون من رحيل تريزيجية

يرغب الفريق التركي في الإبقاء على تريزيجيه في الفترة المقبله، لكن رغبة اللاعب من البقاء أو الرحيل ستحسم الموقف بشكل نهائي، وفي حالة رحيل المصري يتعاقد النادي مع بديل جديد في مركز الجناح.

وكان تريزيجيه صاحب الـ28 عامًا، قد شارك في 41 مباراة مع الفريق التركي في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 13 هدفًا، كما قدم 10 تمريرات حاسمة.

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