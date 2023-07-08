إمام عاشور .. أزمات متكررة وخطوة تقربه من الأهلي لمواصلة إثارة الجدل

ياسر رشاد - القاهرة - زادت أزمات إمام عاشور لاعب نادي الزمالك السابق وفريق ميتلاند الدانماركي الحالي، والتي جعلت مسيرة اللاعب مهددة بالإنتهاء مبكرًا، لكن مفتاح الحل يمتلكه النادي الأهلي.

بداية أزمات إمام عاشور كانت مع نادي الزمالك ونهايتها حينما تهددت مسيرة اللاعب الاحترافية مبكرًا بعد ستة أشهر من انتقاله لميتلاند الدانماركي.

أزمة إمام عاشور مع غزل المحلة

طلب غزل المحلة حبس إمام عاشور حينما كان لاعبًا في الزمالك، وكانت الأزمة بسبب عدم سداد اللاعب قيمة الشيك الرابع المستحق على اللاعب ضمن صفقة انتقاله للفارس الأبيض، لتتصاعد الأزمة.

وتوجه مسئولو تنفيذ الاحكام لمنزل إمام عاشور عقب صدور الحكم، وكان مطالب بسداد 500 ألف جنيه لصالح المحلة، وسدد اللاعب 3 شيكات من اصل 4، عندما تعهد بسداد 2 مليون جنيه.

وكان نادي غزل المحلة قد اشترط الحصول علي مبلغ مليون و100 ألف جنيه من نادي الزمالك مقابل التنازل عن تنفيذ حكم حبس إمام عاشور، وأعلن الفارس الأبيض بعدها بأيام انتهاء الأزمة.

أزمة إمام عاشور في الزمالك

وقع نادي الزمالك عقوبة مالية على إمام عاشور بسبب عدم الالتزام، وخلال 3 جلسات لتجديد عقد اللاعب مع الأبيض بعد عدم توثيق عقده الذي تم توقيعه مع اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب، كان يطلب مهلة للتفكير، ليغير اللاعب لون شعره والذي أثار جدلًا كبيرًا وكان سببًا في زيادة أزمات اللاعب قبل الرحيل، وعقب إصرارة على خوض تجربه الاحتراف.

إمام عاشور ووليد سليمان

رغم رحيل إمام عاشور عن الزمالك لكن تظل أزمة اللاعب مع وليد سليمان هي الأبرز خلال أحداث مباراة السوبر المصري في الإمارات، بعد اشتباكه مع وليد سليمان لاعب الأحمر، وتم إيقاف اللاعب لمدة 10 مباريات على خلفية تلك الأحداث، والتي لن تنسى كونها في مباراة كلاسيكو.

أزمة إمام عاشور مع زيزو في مباراة حرس الحدود

تسببت ركلة جزاء في مباراة الزمالك وحرس الحدود في أزمة بين إمام عاشور وأحمد سيد زيزو، حيث توجه اللاعب مندفعًا في رغبة منه لتسديد ضربة الجزاء وأمسك بالكرة في وجود زيزو المتخصص.

دار بين الثنائي حديث قصير ليرفض زيزو تسديد إمام لركلة الجزاء، والذي أغضب إمام عاشور ليتدخل احمد فتوح ويعطي الكرة لزيزو، ويطحب إمام لخارج منطقة الجزاء وحاول الحديث معه لكن عاشور رفض وأظهر الغضب على وجهه، حيث استدعي الامر تدخل شيكابالا لتهدئة اللاعب الذي استمر في حزن سيطرت عليه.

ورغم تسديد ركلة الجزاء ودخولها مرمى المنافس ابتعد إمام عاشور ولم يذهب للاحتفال بالهدف، وعقب نهاية المباراة انطلق عاشور نحو غرف خلع الملابس.

سبب رحيل إمام عاشور عن ميتلاند الدانماركي

أما عن سبب غياب إمام عاشور عن نادي ميتلاند هو وجود أزمة كبرى لدى اللاعب في صعوبة التعايش والتواصل وعدم نجاح اللاعب في إيجادة اللغة، ليقترب من الرحيل عن الفريق والانتقال للنادي الأهلي

إمام عاشور يقترب من الأهلي

يقترب النادي الاهلي من ضم إمام عاشور خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وبالرغم من علم اللاعب بغضب جمهور الأبيض منه في حال انتقل للأحمر لكنه لا يبالي، بعدما تواصل اللاعب مع مسؤولي القلعة الحمراء والاتفاق على بعض تفاصيل العقد.

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