شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعاين أرضية استاد برج العرب قبل موقعة زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، لخوض مباراة الاتحاد السكندري فى السابعة مساءً، والمؤجلة من الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز.

وفور وصول حافلة الفريق حرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب فى إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

وخاض الأهلي مرانه الختامي لمباراة الاتحاد أمس بالإسكندرية، واشتمل على الجوانب الخططية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال مباراة اليوم.

وعقد الجهاز الفني محاضرة مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل التحرك لاستاد برج العرب للحديث في الجوانب الفنية.