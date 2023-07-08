وليد صلاح الدين: تجدد الدوافع أكبر أزمة تواجه كولر مع الأهلى فى الوقت الحالى

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القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين، لاعب الأهلى السابق، أن تجدد الدوافع أكبر أزمة تواجه مارسيل كولر مع لاعبى الأهلى فى الوقت الحالى بعد التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا واقتراب حسم الدورى.

وقال وليد صلاح الدين، فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس، "دائما أى فريق يعانى بعد الفوز بالألقاب من ضعف المستوى بسبب نشوة الاحتفالات، وكل مدرب له طريقته فى فصل اللاعبين من الاحتفالات للتركيز مرة أخرى وتقديم المستوى المميز الذى كان عليه الفريق".

وأضاف نجم الأهلى، "مستوى بعض اللاعبين متذبذب، خاصة فى وسط الملعب بعد رحيل حمدى فتحى أحد أفضل اللاعبين فى وسط الملعب فى مصر، وخاصة مع كولر، مع عدم قدرة محمد مجدى أفشة وأحمد القندوسى فى تعويض ما كان يقدمه حمدى فتحى".

وتابع، "كولر كل تركيزه حالياً هو حسم لقب الدورى الذى اقترب من الأحمر بنسبة 90%، بالإضافة إلى الفوز على الغريم التقليدى الزمالك، لذا خرج بعد المباراتين الماضيتين وتحدث عن سوء الأداء وعدم الترابط بين الخطوط".

ويحل فريق الأهلى، فى السابعة مساء اليوم السبت، ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد السكندري باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ويفصل المارد الأحمر عن التتويج الرسمي بالدوري خمس نقاط، لذا يرغب فى إضافة ثلاث نقاط الليلة لرصيده فى المسابقة على حساب زعيم الثغر قبل خوض مباراة القمة أمام الزمالك الخميس المقبل.

ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 72 نقطة، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 28 مباراة حقق الفوز فى 22 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ52هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 6 مباريات عن إنهاء منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث خاض 28 مباراة حتى الآن.