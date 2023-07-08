شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل عسكر رئيساً لبعثة الملاكمة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الملاكمة، برئاسة محمد عبد العزيز غنيم، إسناد رئاسة بعثة منتخب بطولة أفريقيا إلى نبيل عسكر عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وتقام البطولة الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في شهر سبتمبر المقبل بداكار بالسنغال.

ويختار الاتحاد العناصر التي تشارك في البطولة الأفريقية اليوم على هامش نهائي بطولة الجمهورية للسيدات، على أن تبدأ منافسات بطولة الجمهورية للرجال خلال الفترة من 15 و حتى 20 من الشهر الجاري.