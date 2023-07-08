شكرا لقرائتكم خبر عن سيد العتبانى حكما لمباراة فاركو والمصري فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم على تعيين سيد العتباني حكما لمباراة فاركو والمصري بالدوري، والمقرر لها غدا الأحد فى الجولة 33 من المسابقة.

ويواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره فاركو فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى مواجهة مثيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

يحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفا.

فيما يحتل فاركو المركز التاسع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 29 هدفا.