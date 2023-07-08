شكرا لقرائتكم خبر عن خروج عمار حمدى من تشكيل الاتحاد السكندرى أمام الأهلى بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض عمار حمدى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، للإصابة خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة فريقه أمام الأهلى المقرر لها بعد قليل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ودفع الصربي زروان مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندرى بناصر ناصر بديلاً لعمار حمدى فى تشكيل زعيم الثغر أمام الأهلى.

وجاء تشكيل الاتحاد بعد خروج عمار حمدى، كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: ناصر ناصر، مصطفى إبراهيم، محمد الصالح، خالد صبحي، صبري رحيل.

الوسط: خالد الغندور، مورو ساليفو، إسلام عبد النعيم، محمد فارس.

الهجوم: محمد محمود.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: "الحارس صبحي سليمان وعبد الغني محمد وناصر ناصر وأوستن أموتو وعموري وفوزي الحناوي وأحمد بهاء وأحمد عيد ومحمود عبد العزيز".

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد فخري.

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: "علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومروان عطية ومحمد الضاوي "كريستو" ومحمد مجدي "أفشة" وطاهر محمد طاهر".

ويدير لقاء اليوم تحكيميا محمد معروف حكم ساحة، سمير جمال وعماد العقاد مساعدان، صبري إبراهيم حكم رابع، عبد العزيز السيد حكم فيديو، رجب محمد مساعد حكم فيديو.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة، بينما يحل الاتحاد السكندري بالمركز الثامن برصيد 42 نقطة.