شكرا لقرائتكم خبر عن تامر صقر: غياب الأهداف وانتقاد المدرب للاعبين سبب تراجع مستوى الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تامر صقر، لاعب الأهلى السابق، أن هناك عدة أسباب لتراجع مستوى الاتحاد السكندرى الفترة الأخيرة أدت إلى تراجع الفريق، وعدم تحقيق أى انتصار آخر 10 مباريات.

وقال تامر صقر، فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس، "إن غياب الأهداف عند فريق الاتحاد أدى إلى تراجع المستوى، خاصة بعد تواجد الفريق فى منطقة رائعة فى الجدول ولا يعانى من أى ضغوط، بالإضافة إلى انتقاد الصربى زوران مانولوفيتش للاعبين فى المؤتمر الصحفى بعد مباراة بيراميدز أوجدت حاجزا بينه وبين اللاعبين".

وأضاف تامر صقر، "أن الاتحاد بدأ الدورى بشكل مميز وجمع نقاطا كثيرة كانت سببا فى تواجده فى هذه المنطقة، وحاول اللعب على المربع الذهبى ولكن بعد عودة الزمالك لمستواه أحبط عزيمة اللاعبين فى الدخول للمربع".

أعلن زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل باستاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة من الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

المهدي سليمان في حراسة المرمى، محمد صالح وصبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى ابراهيم في الدفاع، محمد فارس ومحمد محمود وعمار حمدي مورو ساليفو في الوسط وإسلام عبد النعيم وخالد الغندور في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء، صبحي سليمان وناصر ناصر وفوزي الحناوي ومحمود عبدالعزيز واوستن اموتو واحمد عيد وعبدالغني محمد وعموري وأحمد بهاء.