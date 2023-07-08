شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: كولر لا يفكر فى مباراة الزمالك ويركز على حسم لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طه إسماعيل، نجم الاهلى السابق، أن مارسيل كولر مدرب النادى الأهلى يفكر حالياً فى كيفية حسم الدورى بأسرع طريقة والفوز على الاتحاد يقربه جداً من اللقب.

وقال طه إسماعيل فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس، "إن كولر لا يفكر حاليا فى مباراة الزمالك، وكل تفكيره فى حسم لقب الدورى وتحقيق الثلاث نقاط أمام الاتحاد للاقتراب خطوة كبيرة من هدفه".

وأضاف طه إسماعيل، "أعتقد أن الأهلى لو استطاع التسجيل مبكرا وتأمين النتيجة من الممكن أن يريح كولر بعض اللاعبين المهددين بالحصول على الإنذار الثالث والغياب عن القمة".

وتابع طه إسماعيل، "تواجد محمد فخرى وأحمد القندوسى فى التشكيل الأساسى يؤكد مواصلة كولر فى البحث عن أفضل بديل لحمدى فتحى لمواصلة اللعب بنفس الطريقة التى يلعب بها، لحين فتح باب الانتقالات ومحاولة جلب صفقة تلعب هذا الدور".

يحل فريق الاهلى، فى السابعة مساء اليوم السبت، ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد السكندري باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ويفصل المارد الأحمر عن التتويج الرسمي بالدوري خمس نقاط، لذا يرغب فى إضافة ثلاث نقاط الليلة لرصيده فى المسابقة على حساب زعيم الثغر قبل خوض مباراة القمة أمام الزمالك الخميس المقبل.

ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 72 نقطة، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 28 مباراة حقق الفوز فى 22 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ52هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 6 مباريات عن إنهاء منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث خاض 28 مباراة حتى الآن.

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