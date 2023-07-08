شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي ومحمد محمود يقودان تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل باستاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة من الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

المهدي سليمان في حراسة المرمى، محمد صالح وصبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى ابراهيم في الدفاع، محمد فارس ومحمد محمود وعمار حمدي مورو ساليفو في الوسط وإسلام عبد النعيم وخالد الغندور في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء، صبحي سليمان وناصر ناصر وفوزي الحناوي ومحمود عبدالعزيز واوستن اموتو واحمد عيد وعبدالغني محمد وعموري وأحمد بهاء